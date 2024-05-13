برشلونة يهزم سوسييداد ويستعيد وصافة الدوري الإسباني

استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 2-0 يوم الاثنين في ختام المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكتالوني بفوزه إلى جناحيه لامين جمال ورافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء تواليا.

هدف برشلونه الاول عن طريق لامين جمال 😍😍😍😍

1-0 pic.twitter.com/WRFT0JTOlC — روف 🇮🇶 💙 (@fcbrcl) May 13, 2024

هدف برشلونه الثاني عن طريق رافينها ❤️

نهايه المباراه

2-0 pic.twitter.com/F7cRJYf2Ur — روف 🇮🇶 💙 (@fcbrcl) May 13, 2024

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني معززا حظوظه في خوض كأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة.

ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية الخميس المقبل، ويستضيف رايو فايكانو الـ16 الأحد المقبل، قبل أن ينهي موسمه في الدوري في ضيافة إشبيلية الـ12.

في المقابل، يلعب جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع غدا الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.

المصدر: وكالات