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برشلونة يهزم سوسييداد ويستعيد وصافة الدوري الإسباني

الرياضة

برشلونة يهزم سوسييداد ويستعيد وصافة الدوري الإسباني
AP
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استعاد برشلونة المركز الثاني بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد 2-0 يوم الاثنين في ختام المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكتالوني بفوزه إلى جناحيه لامين جمال ورافينيا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 40 و90+3 من ركلة جزاء تواليا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني معززا حظوظه في خوض كأس السوبر الموسم المقبل والتي تشهد مشاركة بطلي الدوري والكأس ووصيفيهما، حيث بات يتفوق بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

واستفاد برشلونة من تعثر جاره الكتالوني جيرونا، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة.

ويحل برشلونة ضيفا على ألميريا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية الخميس المقبل، ويستضيف رايو فايكانو الـ16 الأحد المقبل، قبل أن ينهي موسمه في الدوري في ضيافة إشبيلية الـ12.

في المقابل، يلعب جيرونا مع ضيفه فياريال التاسع غدا الثلاثاء، ويحل ضيفا على فالنسيا الثامن، قبل أن يختم الموسم باستضافة غرناطة ثاني الهابطين.

المصدر: وكالات

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