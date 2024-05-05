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الملاكم كانيلو ألفاريز يهزم مونغويا ويحتفظ بألقابه العالمية

الرياضة

الملاكم كانيلو ألفاريز يهزم مونغويا ويحتفظ بألقابه العالمية
AP
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احتفظ الملاكم المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع بألقاب هذا الوزن بعد فوزه بالنقاط وبإجماع الحكام على مواطنه خايمي مونغيا في لاس فيغاس يوم الأحد. .

وأسقط ألفاريز منافسه أرضا في الجولة الرابعة، بينما منحه الحكام الثلاثة الفوز بواقع 117-110 و116-111 و115-112.

وكان هذا رابع دفاع للملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (33 عاما) عن ألقاب فوق المتوسط الأربعة، وهي ألقاب: مجلس الملاكمة العالمي، ومنظمة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، فيما نجح في تحقيق انتصاره رقم 61، 39 منها بالضربة القاضية مع تعادلين وخسارتين.

في المقابل، فقد مونغويا سجله الخالي من الهزائم بعد 43 انتصارا، 34 منها بالضربة القاضية.

المصدر: Premier Boxing Champions

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