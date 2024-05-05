الملاكم كانيلو ألفاريز يهزم مونغويا ويحتفظ بألقابه العالمية

احتفظ الملاكم المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز بطل وزن فوق المتوسط بلا منازع بألقاب هذا الوزن بعد فوزه بالنقاط وبإجماع الحكام على مواطنه خايمي مونغيا في لاس فيغاس يوم الأحد. .

وأسقط ألفاريز منافسه أرضا في الجولة الرابعة، بينما منحه الحكام الثلاثة الفوز بواقع 117-110 و116-111 و115-112.

The moment everything changed 🥊👀@Canelo landed a devastating blow to knock @jaimemunguia15 to the canvas for the first time ever.#CaneloMunguiapic.twitter.com/5DFOuOU9Be — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 5, 2024

I think Canelo sees his younger self in Munguia, hungry & humble. I don’t think he really wanted to hurt the career of a young Mexican boxer by KO’ing him. Why else would he initiate the clinch when he’s not the one hurt. #CaneloMunguiapic.twitter.com/HV5IWnOGSJ — Gabe G🦁 (@1GabrielGarcia) May 5, 2024

وكان هذا رابع دفاع للملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (33 عاما) عن ألقاب فوق المتوسط الأربعة، وهي ألقاب: مجلس الملاكمة العالمي، ومنظمة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، فيما نجح في تحقيق انتصاره رقم 61، 39 منها بالضربة القاضية مع تعادلين وخسارتين.

في المقابل، فقد مونغويا سجله الخالي من الهزائم بعد 43 انتصارا، 34 منها بالضربة القاضية.

المصدر: Premier Boxing Champions