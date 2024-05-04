عملاق الدوري الإنجليزي يستقر على التعاقد مع صلاح بعد أزمته مع كلوب

كشفت تقارير إنجليزية، أن نادي أرسنال سيعمل على الحصول على خدمات نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "express"، فقد تسبب تألق المهاجم كاي هافيرتز مؤخرا في تغيير استراتيجية أرسنال في الصيف المقبل إلى التعاقد مع جناح مميز بدل من استهدف رأس حربة جديد.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن صلاح هو أحد الأسماء التي يستهدفها أرسنال لتوفير المزيد من المنافسة لأمثال بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد في مركز الجناح.

وذكرت أن مستقبل صلاح في "أنفيلد" غير مؤكد بعد شجاره الأخير مع مدرب ليفربول يورغن كلوب، بالإضافة إلى اقتراب عقده من الانتهاء.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن صلاح ضمن لاعبي النخبة، ويوجد عدد قليل من المهاجمين يمكن اعتبارهم أصحاب كفاءة أعلى من النجم المصري.

ويرتبط صلاح (31 عاما) بعقد مع ليفربول حتى صيف العام 2025، ويقدم النجم المصري أداء جيدا هذا الموسم مع "الريدز" حيث سجل 17 هدفا وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: express