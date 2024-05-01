بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا

كشف نادي اتحاد جدة السعودي أن نجمه الفرنسي كريم بنزيما سيعرض إصابته على طبيب ريال مدريد بعد التنسيق بين الناديين.

وعانى نادي الاتحاد مرارا وتكرارا طوال الموسم الحالي من إصابات بنزيما والذي غاب عن الكثير من مباريات الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي "العميد" لإجراء اتفاق مع ناديه السابق ريال مدريد.

وقال بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي عبر حسابه في منصة "إكس": "على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بنزيما.. فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد".

📝| بعد التنسيق بين الجهاز الطبي في الناديين، بنزيما يعرض إصابته على طبيب ريال مدريد pic.twitter.com/J38NnzinCK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 1, 2024

وأكد الاتحاد أن بنزيما سيجري الفحوصات في مدريد "لدى الطبيب الذي أشرف طبيا على بنزيما خلال الأعوام الماضية، وقد غادر اللاعب الفرنسي إلى إسبانيا، على أن يعود إلى المملكة الأسبوع المقبل".

وكان بنزيما انضم لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 قادما من ريال مدريد لكن المهاجم الفرنسي لم يقدم المستوى المأمول وتعرض لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير.

المصدر: اتحاد جدة السعودي