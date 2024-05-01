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بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا

الرياضة

بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا
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كشف نادي اتحاد جدة السعودي أن نجمه الفرنسي كريم بنزيما سيعرض إصابته على طبيب ريال مدريد بعد التنسيق بين الناديين.

وعانى نادي الاتحاد مرارا وتكرارا طوال الموسم الحالي من إصابات بنزيما والذي غاب عن الكثير من مباريات الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي "العميد" لإجراء اتفاق مع ناديه السابق ريال مدريد.

وقال بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي عبر حسابه في منصة "إكس": "على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بنزيما.. فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد".

وأكد الاتحاد أن بنزيما سيجري الفحوصات في مدريد "لدى الطبيب الذي أشرف طبيا على بنزيما خلال الأعوام الماضية، وقد غادر اللاعب الفرنسي إلى إسبانيا، على أن يعود إلى المملكة الأسبوع المقبل".

وكان بنزيما انضم لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 قادما من ريال مدريد لكن المهاجم الفرنسي لم يقدم المستوى المأمول وتعرض لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير.

المصدر: اتحاد جدة السعودي

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