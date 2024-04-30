الروسيان مدفيديف وروبليف يصعدان إلى ربع نهائي دورة مدريد
بلغ الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليف ربع نهائي دورة مدريد للتنس، بفوز الأول الثلاثاء على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6، 6-4 والثاني على الهولندي تالون خريكسبور 6-2، و6-4.
ورغم أن الأرض الترابية ليست المفضلة لديه، فقد أصبح مدفيديف المصنف رابعا عالميا، عاشر لاعب يبلغ الدور ربع النهائي في الدورات التسع للماسترز ضمن الروزنامة.
New level unlocked 🔓@DaniilMedwed becomes the 10th active player to complete the set of quarter-finals at all 9 ATP Masters 1000 events ✅@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/XqH7gR8nkk— ATP Tour (@atptour) April 30, 2024
ويلاقي مدفيديف في ربع النهائي الفائز بين الإسباني المخضرم رافائيل نادال والتشيكي ييري ليهيتشكا.
Outstanding Daniil 🙌@DaniilMedwed takes out Bublik 7-6 6-4 in an entertaining battle to secure his place into the last 8!@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/e55MHa5ooD— ATP Tour (@atptour) April 30, 2024
أما روبليف المصنف ثامنا عالميا، فبلغ الدور ربع النهائي في مدريد دون أن يخسر أية مجموعة في ثلاث مباريات.
First quarter-final spot taken 😎@AndreyRublev97 advances to the #MMOPEN quarter-finals after defeating Griekspoor 6-2 6-4!@MutuaMadridOpenpic.twitter.com/weDDqfiFrH— ATP Tour (@atptour) April 30, 2024
وفي الدور المقبل، يلاقي الروسي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث عالميا وحامل اللقب والألماني يان لينارد شتروف.
المصدر: وكالات