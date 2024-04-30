الموت يفجع بطل الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو

أعلن البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة الكاميروني الفرنسي فرانسيس نغانو وفاة طفله كوبي البالغ من العمر 15 شهرا.

ونشر نغانو في وقت متأخر من مساء الاثنين على حسابه في منصة "إكس": "كان الوقت مبكرا لكنه رحل. طفلي الصغير، صديقي كوبي كان مليئا بالحياة والفرح. أما الآن فهو يرقد بلا حياة. نديت باسمه لكنه لم يجاوبني".

وتابع "الحياة ليست عادلة لأنها تضربنا حيث الألم كبيرا".

وكان نغانو نشر على حسابه أيضا قبل إعلان وفاة طفله رسميا "ما معنى الحياة إذا كان كل ما نكافح من أجل الابتعاد عنه بكل ما أوتينا من قوة هو ما أصابنا في النهاية بالصدمة الأشد؟".

وأردف "لماذا الحياة غير عادلة وبلا رحمة".

وتوالت ردود الفعل على وفاة كوبي وقام مشاهير الألعاب القتالية بتعزية نغانو وكتب زميله في منظمة "يو إف سي" كونور ماكغريغور على حسابه على "اكس": "أنا آسف جدا لسماع خسارتك يا فرانسيس، صلواتي معك ومع عائلتك في هذا الوقت".

ونشر مدير أعمال نغانو، ماركيل مارتن "من فضلكم احترموا فرانسيس نغانو وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم. أنا مع الملايين الآخرين سنصلي من أجل أن يتحلوا بالقوة".

أما مذيع الحلبات المخضرم مايكل بوفر، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "إن عالم الرياضة بأكمله وخارجه يقف محطما ويدعم فرانسيس بشكل قوي في هذا الوقت. أرجو أن تعلموا أن الملايين منا يحتضنون كوبي الصغير بصلواتنا".

المصدر: وكالات