فيديو مروع لحادث بطلة مصر للدراجات واتهامات بالقتل العمد

شهدت بطولة مصر للدراجات واقعة مؤسفة، حيث اصطدمت اللاعبة شهد سعيد بزميلتها الناشئة جنة عليوة في ما يبدو أنه اصطدام متعمد في الأمتار الأخيرة للسباق.

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وفي تصريحات صحافية قالت حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة المصابة جنة، إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج لعلاج يمتد لأكثر من 45 يوماً، بالإضافة إلى أنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، وكدمات متفرقة في الجسد. وأضافت حبيبة أنه تم عمل أشعة على الرأس لشقيقتها جنة، وفي انتظار النتيجة، نظراً لارتطامها بالرصيف ووجود جروح بالرأس.

وأكدت حبيبة أنه لم تكن هناك سيارة إسعاف مجهزة أو مسعف في مكان وقوع الحادث لشقيقتها. كما قالت حبيبة إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد لشقيقتها. وأشارت إلى أنه تم عرض اللاعبة شهد سعيد على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين انتهاء التحقيقات. من جانبها، نفت اللاعبة شهد سعيد من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" التهم الموجهة إليها.

المصدر: RT