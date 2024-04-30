مصرية "تبتسم وتتمايل" بعد الحكم بإعدامها (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لابتسامة شابة متهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها في طنطا بمصر.

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وأظهر مقطع مصور "آية" المتهمة بإنهاء حياة صديقتها في الثانوية فرح البالغة من العمر 18 عاماً، والتي عرفت بطالبة طنطا، خلال تأييد محكمة جنايات طنطا معاقبتها بالإعدام، ومحاكمة المتهم بمساعدتها في التخلص من الجثة والتستر عليها بالحبس المشدد عامين.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد قضت بإحالة المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها وإلقائها في مياه صرف صحي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طالبة طنطا" بإحالة أوراقها لمفتي الجمهورية للمرة الثانية قبل تأييد حكم الإعدام للمرة الثانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية