مصر.. إعدام فتاة ارتكبت جريمة هزت البلاد

حكم في مصر بالإعدام شنقا على فتاة أدينت بقتل صديقتها في طنطا.

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وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى "فرح"، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات في القضية.

وقرر المحامي العام لغرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إحالة كل من المتهمة "آية هـ. م. ح. ع" 20 عاما، والمتهم "بيشوي ن. ع. إ" 25 عاما تاجر ملابس، إلى محكمة الجنايات بطنطا.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة قتلت المجني عليها فرح والمعروفة إعلاميا بـ طالبة طنطا، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتت النيه وعقدت العزم على لها ورفضت اعطائها مبالغ ماليه فأستغلت طلب المجني عليها الحضور لمسكنها وما ان ظفرت بها استلت سلاحا ابيضا سكين وباغتها بطعنه الا انها لم تتيقن وفاتها فتصرفت في ماده معالجه للاشتعال وسكبتها عليها وادرمت النيران بها حتى تيقنت وفاتها وأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياتها قاصده من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمه قامت بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها والمبين وصفا وقدرا بالاوراق والمملوك للطفله المجني عليها سالفه الذكر وكان ذلك ليلا من مسكنها عقب ارتكابها الجريمه محل الاتهام الاول عن نحو المبين بالتحقيقات كما احرزت المتهمه سكين وماده مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص جازولين دون مسوغ او مبرر من الضروره المهنيه او الحرفيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: اليوم السابع