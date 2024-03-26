إعدام مصرية ارتكبت جريمة مروّعة بدافع الانتقام

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، اليوم الثلاثاء، التصديق على قرار المفتي بإعدام المتهمة بخطف وقتل طفل لم يبلغ العامين.

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وتعود أحداث القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 3 من شهر سبتمبر المنقضي، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهمة " سكر غ م م " 40 عاما ربة منزل مقيمة قرية خلوة الشعراوي نطاق مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل " مصطفى م ال ح" الذي لم يبلغ العامين من عمره. وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكنه متربصة له وما أن ظفرت به قامت بوضعه داخل كيس وأحكمت غلقه ثم خنقته ووضعته داخل الحقيبة القماشية وتوجهت به إلى مجرى مائي والقت الكيس وبداخله الطفل.

وتم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالي وعقب التحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جارة والدة الطفل وتدعى" سكر" وقامت بارتكاب الجريمة بسبب الغيرة منها والانتقام منها، بعودة زوجها من السعودية بغرض إقامة عقيقة المجنى عليه، تم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي رأت إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: اليوم السابع