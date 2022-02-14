مصر.. إعدام مواطن بسبب علاقة منافية للآداب

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لعاطل قتل زميله بسبب ممارسة علاقة منافية للآداب في بنها.

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وبدأت الواقعة بقيام المتهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله بسبب ما تردد من علاقة المجني عليه الآثمة بوالد المتهم لممارسة أعمال منافية للآداب معه، فقام المتهم باستدراج المجني عليه إلى مكان تواجده بحجة ممارسة هذه الأعمال معه.

وقام المتهم بتقديم مادة مجهولة للمجني عليه وأوهمه بأنه منشط جنسي، وما إن تناوله المجني عليه حتى شعر بحالة إعياء شديدة، فقام المتهم بربط عنقة برباط كان بحوزته وظل يضغط عليه حتى فارق الحياة.

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد العثور على جثة عاطل مخنوقا داخل إحدى الشقق بدائرة المركز، وانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل كان يتردد على المجني عليه وأُلقي القبض عليه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

المصدر: الوطن