منتخب اليابان يتخطى العراق ويبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

تأهل المنتخب الياباني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على نظيره العراقي 2-0 يوم الاثنين في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

وسجل ثنائية المنتخب الياباني، ماو هوسويا وريوتارو أراكي في الدقيقتين 28 و42.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإندونيسي الخميس المقبل على ملعب لخويا الرياضي لتحديد صاحب المركز الثالث، في حين

يلعب منتخب اليابان في النهائي ضد أوزبكستان الجمعة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.

المصدر: وكالات