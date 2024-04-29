حارس مرمى برشلونة تير شتيغن يرتكب خطأ قاتلا أمام مهاجم فالنسيا (فيديو)

ارتكب حارس مرمى نادي برشلونة، لألماني مارك أندريه تير شتيغن هفوة قاتلة خلال مواجهة فالنسيا، يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة 27، خرج تير شتيغن من مرماه لقطع إحدى الكرات، لكنه عوض تشتيت الكرة حاول مراوغة هوغو دورو مهاجم فالنسيا.

TER STEGEN LA QUE HA LIADO, QUE CHISTE DE EQUIPO 😂😂😂😂 pic.twitter.com/NfZ4qHDLhg — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 29, 2024

ولسوء حظ الحارس الألماني، لم ينجح في مراوغة دورو، حيث تمكن الأخير من خطف الكرة ليركض نحو الشباك الخالية ويسجل هدف التعادل لفريقه 1-1.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



كااااااااااااااااااااارثة، خطا كارثي من تير شتيغن



فالنسيا يسجل هدف التعادل ضد برشلونة



فالنسيا 1-1 برشلونة

pic.twitter.com/37IoS7Jsu7 — عمرو (@bt3) April 29, 2024

وأدرك دورو التعادل لفالنسيا بعد خمس دقائق فقط من تسجيل فيرمين لوبيز هدف التقدم لبرشلونة.

وزادت أحوال "البارسا" سوءا بعد استقبال شباك تير شتيغن للهدف الثاني من توقيع بيبيلو من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فالنسيا على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 14 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

المصدر: RT