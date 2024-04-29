"اليويفا" يهدد باستبعاد الريال وبرشلونة من دوري الأبطال و"الفيفا" يلوح بسحب كأس العالم من إسبانيا

يواجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطر إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، وذلك على خلفية تدخل الحكومة الإسبانية في عمل الاتحاد المحلي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين تفاصيل ما يحدث حاليا خلف الكواليس، إذ أن "الفيفا" و"اليويفا"، تلقيا رسالة من رئيس لجنة التنمية المستدامة خوسيه مانويل رودريغيز أوريبي، يشرح فيها تدخل الحكومة الإسبانية في عمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو الأمر الذي أثار قلقا لدى المنظمتين الكرويتين الكبيرتين اللتين تعتبران أن التدخل السياسي في المؤسسات الرياضية مرفوض.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن الحكومة تسعى لفرض لجنة خاصة داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما يعتبر تدخلا سياسيا واضحا في العمل الرياضي، وعليه أمام الحكومة الإسبانية حتى يوم الجمعة المقبل لتوضيح ما حصل والرد على عدة أسئلة طرحت في كتاب مشترك موجه من "اليويفا" و"الفيفا" وعلى أي أساس قانوني عينت الهيئة الجديدة للاتحاد الإسباني بعد انتخاب الرئيس الجديد بيدرو روتشا؟ ما هي تركيبة اللجنة ومن هم أعضاؤها وخلفياتهم السياسية؟ ما هي مدة الولاية المحددة لهذه اللجنة؟ ما هي صلاحيات اللجنة داخل الاتحاد وهل تؤثر على قرارات الاتحاد الإسباني؟

ونقلت "آس" عن مصادر بالاتحادين الدولي والأوروبي، أن "عواقب محتملة ستطول إسبانيا، حال ثبت التدخل الحكومي في نشاط الاتحاد الإسباني، قد تصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية في كأس أوروبا والأولمبياد، بالإضافة إلى منع مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبقية الأندية في البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي) الموسم المقبل، إلى جانب إمكانية تجريد إسبانيا من شرف تنظيم كأس العالم 2030".

وكان "الفيفا" و"اليويفا" قد أصدرا بيانا مشتركا الأسبوع الماضي، أكدا فيه أنهما "يتابعان الوضع حول الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن كثب وبقلق كبير، وسيطلبان معلومات إضافية لتقييم إلى أي مدى قد يؤثر تعيين لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل على التزام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإدارة شؤونه بطريقة مستقلة، ودون تدخل غير مبرر من الحكومة".

يذكر أن بيدرو روتشا، المتهم بقضية فساد في إسبانيا، اختير رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية، بعدما حصل على دعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية بـ107 أصوات من أصل 138، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات