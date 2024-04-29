البرازيلي سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن المدافع الدولي المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا رحيله عن تشيلسي نهاية الموسم الحالي، بعد أربعة مواسم قضاها في رحاب النادي اللندني.

ومنذ وصوله إلى تشيلسي في أغسطس 2020، خاض سيلفا 151 مباراة بقميص الـ "بلوز" وساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 ومونديال الأندية 2022 والكأس السوبر الأوروبية.

وبعث سيلفا (39 عاما) رسالة مؤثرة إلى جماهير تشيلسي عبر الموقع الرسمي للنادي على منصة "إكس" جاء فيها "يعني تشيلسي الكثير بالنسبة لي. لقد جئت إلى هنا بهدف البقاء لمدة عام واحد فقط، وانتهى الأمر بأربع سنوات. ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضا".

Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

وتابع مدافع ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق (2012-2020) "أولادي يلعبون في تشيلسي، لذا فمن دواعي الفخر أن أكون جزءا من عائلة تشيلسي... ".

وأضاف "أعتقد أنه مع كل ما فعلته هنا على مدار السنوات الأربع، كنت دائما أبذل قصارى جهدي. لكن، لسوء الحظ، لكل شيء بداية ووسط ونهاية.. آمل في أن أترك الباب مفتوحا حتى أتمكن من العودة في المستقبل القريب، ولكن في دور آخر هنا.. إنه حب لا يوصف. لا أستطيع إلا أن أقول شكرا".

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إمكانية عودة سيلفا إلى البرازيل للدفاع عن قميص فريقه السابق فلومينينسي.

وفشل تشيلسي هذا الموسم بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تحقيق نتائج على قدر آمال جماهيره، حيث يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 48 نقطة.

وخسر النادي اللندني نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول 0-1 وخرج من دور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي (0-1).

المصدر: أ ف ب