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أنس جابر تتخطى أوستابنكو وتبلغ ربع نهائي دورة مدريد

الرياضة

أنس جابر تتخطى أوستابنكو وتبلغ ربع نهائي دورة مدريد
AP
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حجزت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا مقعدها في الدور ربع النهائي لدورة مدريد للتنس بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بمجموعتين دون رد يوم الاثنين.

واحتاجت أنس لساعة واحدة وسبع دقائق لحسم المباراة بواقع 6-0 و6-4.

وحققت أنس (29 عاما)، فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة 26 عاما.

وتنتظر التونسية في الدور ربع النهائي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأمريكيتين كوكو غوف وماديسون كيز.

المصدر:wta

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