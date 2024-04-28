شاهد.. ميسي يسجل رقما قياسيا في ليلة استثنائية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه نيو إنجلاند ريفولوشن (4-1) فجر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 11 للقسم الشرقي من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأحرز ميسي هدفين متتاليين لفريقه الأول والثاني في الدقيقتين (32، 68) من عمر المباراة، التي شهدت رقما قياسيا من حيث الحضور الجماهيري على استاد "جيليت"، بحضور 65 ألف و612 متفرجا.

Que bien se conocen! 🤩



Busi ➡️ Messi ⚽ pic.twitter.com/xbo5ZAOIrL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 28, 2024

🎯 Asistencia de Robert Taylor en su regreso a un Messi que NO falla 👊 #VamosMiamipic.twitter.com/jBKLCVNTF6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 28, 2024

وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنجلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألف و316 مشجعا خلال مواجهة نيو إنجلاند مع لوس أنجلوس غالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأمريكي في 2002.

بينما أكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة "إكس" أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين "MLS" يساهم في تسجيل 16 هدفا خلال أول 7 مباريات له في الموسم.

Making history ✍️



Messi is the first player in @mls history to record 16 goal contributions in his first 7️⃣ games 😮‍💨



✨ @CaptainMorganUSpic.twitter.com/bLcE4SE4GA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 28, 2024

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وحقق نادي إنتر ميامي انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة القسم الشرقي من الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يشغل فريق نيو إنجلاند ريفولوشن تعرض للهزيمة الثالثة تواليا نيو إنجلاند ريفولوشن ويتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر: RT