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شاهد.. ميسي يسجل رقما قياسيا في ليلة استثنائية

الرياضة

شاهد.. ميسي يسجل رقما قياسيا في ليلة استثنائية
Legion-Media
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه نيو إنجلاند ريفولوشن (4-1) فجر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 11 للقسم الشرقي من الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأحرز ميسي هدفين متتاليين لفريقه الأول والثاني في الدقيقتين (32، 68) من عمر المباراة، التي شهدت رقما قياسيا من حيث الحضور الجماهيري على استاد "جيليت"، بحضور 65 ألف و612 متفرجا.

وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنجلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألف و316 مشجعا خلال مواجهة نيو إنجلاند مع لوس أنجلوس غالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأمريكي في 2002.

بينما أكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة "إكس" أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين "MLS" يساهم في تسجيل 16 هدفا خلال أول 7 مباريات له في الموسم.

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وحقق نادي إنتر ميامي انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة القسم الشرقي من الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يشغل فريق نيو إنجلاند ريفولوشن تعرض للهزيمة الثالثة تواليا نيو إنجلاند ريفولوشن ويتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر: RT 

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