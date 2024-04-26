بعد بقاء تشافي.. برشلونة يدمر خطط ناد إنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن اسم مفاجئ تضرر من قرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة البقاء في النادي الكتالوني حتى نهاية عقده.

وكشف موقع "ريليفو" عن محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع تشافي مدرب برشلونة.

وأعلن برشلونة، رسميا، أمس الخميس، أن تشافي سيبقى مدربا للفريق الموسم المقبل، بعد أن أعلن في يناير الماضي أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا للموقع فإن مانشستر يونايتد تابع باهتمام ما حدث في برشلونة، لأنه كان مهتما بالتعاقد مع تشافي لخلافة المدرب الحالي إيريك تين هاغ.

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وأوضح الموقع الإسباني أن تأكد استمرار تشافي مع برشلونة شكل خيبة أمل لقادة مانشستر يونايتد، الذين سيتعين عليهم مواصلة البحث عن مدرب جديد.

وأشار: " كان اسم تشافي مطروحا على طاولة الشياطين منذ بعض الوقت وقبل أسابيع، وتلقى اهتماما بالفعل من خلال وكلائه، حيث كانت الإدارة ترى أنه مدرب شاب وأسطورة معروفة في جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "في الواقع، لا يوجد لدى مانشستر يونايتد حتى الآن مدير رياضي، حيث ينتظر الفريق وصول دان أشورث، مع نائبه جيسون ويلكوكس، وسيتعين عليهما البحث عن اسم جديد لشغل منصب المدير الفني"،علما أن عقد تين هاغ يمتد حتى عام 2025.

وتسلم تشافي مهمة تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وقاد الفريق الكتالوني بـ136 مباراة، فاز في 85 منها، وتعادل 23 مرة، وخسر 28 مرة.

وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس السوبر الإسباني، لكنه يقترب من الخروج بموسم صفري، مع الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وربع نهائي كأس ملك إسبانيا، مع تراجع حظوظ الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويتخلف برشلونة بـ11 نقطة عن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليغا مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"