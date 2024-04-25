مفاجأة.. تشافي يتراجع عن قراره!

كشف تقرير صحفي عن موقف تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لبرشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد تشافي مع برشلونة في صيف 2025، لكنه أعلن في شهر يناير بأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك.

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وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعا أمس الأربعاء مع تشافي، من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.



وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".



وأضاف: "بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وبحسب تقارير إسبانية، فإن لابورتا طلب من تشافي إجراء تعديلات على جهازه الفني والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.

المصدر: "وسائل إعلام"