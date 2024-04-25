كانافارو يبدأ مسيرته مع أودينيزي بمباراة مدتها 18 دقيقة!

ستقام في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذه الليلة مباراة روما وأودينيزي لمدة 18 دقيقة فقط.

وأقيمت المباراة الأصلية يوم 14 أبريل الجاري، ولكن تم إلغاؤها بسبب الذعر الناتج عن إصابة إيفان نديكا لاعب روما، حيث عجز اللاعبون عن إكمال المواجهة لتتوقف المواجهة عند الدقيقة 72.

ولذلك قررت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي إقامة اللقاء الليلة لمدة 18 دقيقة، مع السماح للفريقين بتغيير تشكيلتهما بالكامل، بالإضافة لضم اللاعبين الذين لم يكونوا متاحين في المباراة الأصلية.

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والمفارقة هنا أن هذه المواجهة ستكون الأولى للنجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو كمدرب لأودينيزي، بعد تسلمه المهمة خلفا لغابرييلي تشيوفي هذا الأسبوع.

وتم منع الفريقين من استخدام اللاعبين الذين تم استبدالهم قبل إيقاف المباراة، مما يعني استبعاد ثنائي أودينيزي كينجسلي إيهيزيبو وحسن كامارا، بالإضافة لحسام عوار ودين هويسين من روما.

يذكر أن إيفان نديكا بطل الواقعة المفزعة في المباراة الأولى، حصل على الضوء الأخضر للعودة للملاعب من جديد، ولكنه سيحصل على راحة في المباريات الأخيرة من الموسم لضمان تعافيه بشكل كامل.

المصدر: "وسائل إعلام"