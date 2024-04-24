حرمان الزمالك من إبرام التعاقدات.. والثمن نحو مليوني يورو

أكد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، أحمد سالم، أنه تم إيقاف قيد الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء السابق.

ووفقا لتصريحات لإدارة الزمالك السابقة، كان بوطيب قد انقطع عن تدريبات الفريق، ورفض الخضوع لعملية جراحية بالركبة، بحسب رؤية الجهاز الطبي.

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ولذلك قررت الإدارة فسخ عقد اللاعب المغربي مطلع عام 2020، فتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على باقي قيمة عقده كاملة.

وقال أحمد سالم في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، أن القيد سيتم فتحه خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، وما زال هناك وقت للتفاوض مع اللاعب ومحاميه حول تسوية المستحقات وتقسيطها والوصول الى حل.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يخاطب الزمالك بإيقاف القيد بل تم نشر ذلك عبر الموقع الرسمي "للفيفا".

وتبلغ مستحقات خالد بو طيب لدى الزمالك مليونا و900 ألف يورو.

المصدر: " youm7"