الأغاني المصرية تظهر في تدريبات محمد صلاح مع ليفربول

نشر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عبر خاصية "ستوري" على حسابه في " إنستغرام" فيديو يظهر جزءا من تدريباته مع فريق "الريدز" في الصالة الرياضية، الثلاثاء.

وأظهر الفيديو محمد صلاح يتدرب وسط أنغام أغنية "شمندورة"، وهي أغنية شهيرة لمواطنه الفنان الشهير محمد منير، مما أثار تفاعلا.

🟨محمد صلاح ينشر عبر ستوري انستجرام جزء من تدريبات ليفربول وفي الخلفية أغنية

محمد منير "شمندوره" 🎤 pic.twitter.com/Z56fL37tNv — B Sports (@BSportsX) April 23, 2024

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وكان محمد صلاح البالغ 31 عاما سجل 24 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة بعد خوضه 39 مباراة، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024-2023.

ويخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة وقوية أمام إيفرتون على ملعب الأخير، "غوديسون بارك" الليلة الأربعاء، ضمن مواجهات مرتقبة في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل "الريدز" وصافة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بالتساوي مع أرسنال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ولعب الريدز 33 مباراة حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 3 مباريات، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"