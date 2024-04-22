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شاهد.. أهداف مباراة العراق والسعودي في كأس آسيا للشباب

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة العراق والسعودي في كأس آسيا للشباب
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فاز المنتخب الأولمبي العراقي على نطيره السعودي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في قطر.

وأحرز ثنائية العراق كل من اللاعبين، علي جاسم، ومصطفى سعدون في الدقيقتين (45 من ركلة جزاء، 63) على الترتيب.

بينما سجل السعودي أحمد الغامدي هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الوقت الضائع لزمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد خليفة بن جاسم بمدينة الريان القطرية.

ورفع المنتخب العراقي رصيده بعد هذا الفوز، إلى 6 نقاط وتصدر قائمة المجموعة الثالثة (C)، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة وصيفه السعودي برصيد 6 نقاط أيضا.

المصدر: RT 

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