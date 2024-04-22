شاهد.. أهداف مباراة العراق والسعودي في كأس آسيا للشباب
فاز المنتخب الأولمبي العراقي على نطيره السعودي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في قطر.
وأحرز ثنائية العراق كل من اللاعبين، علي جاسم، ومصطفى سعدون في الدقيقتين (45 من ركلة جزاء، 63) على الترتيب.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 22, 2024
العراق يسجل الهدف الأول ضد السعودية
علي جاسم يسجل
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 22, 2024
هدف العراق الثاني ضد السعودية
الحارس وش يسوي!!!!!!!!
اقسم بالله كارثة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pic.twitter.com/kOZBRsRUOp
بينما سجل السعودي أحمد الغامدي هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الوقت الضائع لزمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد خليفة بن جاسم بمدينة الريان القطرية.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 22, 2024
المنتخب السعودي يسجل الهدف التعادل
السعودية 1-1 العراق
أحمد الغامدي يسجل
pic.twitter.com/YVUz78TLyQ
ورفع المنتخب العراقي رصيده بعد هذا الفوز، إلى 6 نقاط وتصدر قائمة المجموعة الثالثة (C)، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة وصيفه السعودي برصيد 6 نقاط أيضا.
المصدر: RT