ميدو يثير الجدل بما حدث في الدوري السعودي: "الهلال مثل الأهلي المصري"

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، أن الهلال يشبه الأهلي المصري فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي تخص مصلحة النادي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تأجيل مباراة الأهلي والهلال، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، من 19 أبريل إلى 6 مايو، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل لقاء الهلال أمام العين الإماراتي لمدة 24 ساعة، بسبب الظروف الجوية في دولة الإمارات.

واتخذت لجنة المسابقات ذلك القرار بهدف منح الهلال أكبر قدر من الراحة قبل مواجهة العين مساء الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء القرار مفاجئا للجميع خاصة وأن لجنة المسابقات ترفض تأجيل أي مباراة في الدوري السعودي دون سبب قوي مثل سوء الأحوال الجوية أو وجود أزمة في الملعب.

وكان ميدوانتقد قرار لجنة المسابقات، حيث أكد أنه "كان من المفترض أن يتم استشارة الأهلي قبل اتخاذ ذلك القرار وفقا لما يناسبه من مواعيد".

وقال ميدو، عبر برنامج "دورينا غير":"بعد نهائي البطولة العربية، كان لدى الهلال والنصر مباراة بعد 48 ساعة وطلبا التأجيل، وقوبل الطلب بالرفض، وفي مصر، احترمنا هذا القرار، وقلنا عن الدوري السعودي إنه مهما كانت الضغوط وحجم الأندية، فنظام المسابقة يجب أن يتم احترامه، واحترام اللائحة من أول الموسم لنهايته".

مضيفا: "طالما فتحت باب التأجيل، ووضعت موعدا آخر للمباراة دون العودة للطرف الآخر، فأنت قللت احترامك للأهلي الذي يعد ناديا كبيرا في المملكة، وحتى إذا كانت المواجهة مع أحد الأندية الصغرى، يجب أن تستشيره، طالما أن هذا النادي معك بالمنافسة، يجب أن تخطره وتسمع منه أفضل ميعاد لخوض المباراة".

وتابع:"لقد تم تأجيل المباراة دون الرجوع للأهلي، بناء على كلام رئيس النادي، هل يستطيع أحد أن يفعل هذا الأمر مع الهلال، الهلال مثل الأهلي المصري عندنا، لا أحد يستطيع فعل شيء يخصه دون العودة إليه".

إقرأ المزيد

وأصدر الأهلي السعودي بيانا رسميا، أعرب فيه عن رفضه لتأجيل المباراة إلى 6 مايو المقبل، بداعي الإخلال بمبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، وفق المادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي، والتي تتضمن أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل ناد يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، خرج ناديا الاتحاد والنصر ببيانات رسمية، تتضامن مع رفض موعد المباراة الجديد.

المصدر: "وسائل إعلام"