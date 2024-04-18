النجم الروسي غولوفين مهدد بالغياب عن فريق موناكو حتى نهاية الموسم

أصيب نجم موناكو، الروسي ألكسندر غولوفين بالتواء في الكاحل خلال التدريبات هذا الأسبوع، وقد يغيب عن باقي مباريات الموسم الحالي وفقا لما أعلنه النادي الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس.

وتأكد غياب غولوفين (27 عاما) الذي يعد من الركائز الأساسية في موناكو ثالث الدوري بتسجيله 6 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة أيضا في 25 مباراة، عن المواجهتين المقبلتين مع بريست الوصيف الأحد المقبل في قمة المرحلة الـ30، وليل الرابع الأربعاء.

وقد يستمر غياب اللاعب الذي انتقل إلى النادي الفرنسي عام 2018 قادما من تسيسكا موسكو حتى نهاية الموسم في 18 مايو المقبل.

وعلى الرغم من أن هذه الإصابة تشكل ضربة لمدرب نادي موناكو، النمساوي أدي هوتر، فإنه سيستعيد اثنين من لاعبيه المهمين الذين غابوا لفترة طويلة، وهما المهاجم السويسري بريل إمبولو والمدافع البرازيلي كايو هنريكي بعد تعافيهما من الإصابة، علما بأن الأول استدعي إلى آخر مباراتين ضد رين ومتز لكنه لم يشارك.

ويحتل موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي بـ52 نقطة، بفارق نقطة عن بريست الثاني، وثلاث عن ليل الرابع.

المصدر: وكالات