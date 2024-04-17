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لقطة لديمبيلي من لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة تثير ضجة واسعة (فيديو)

الرياضة

لقطة لديمبيلي من لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة تثير ضجة واسعة (فيديو)
AP
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أثارت لقطة مصورة لنجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي على هامش مواجهة فريقه ومضيفه برشلونة أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطة الجناح الدولي الفرنسي وهو ينتابه الضحك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة التي كانت تجمع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وفريقه السابق برشلونة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لديمبيلي الذي شارك في المباراة وسجل هدفا قبل أن يستبدل في الشوط الثاني، وهو يتابع من دكة البدلاء بابتسامة عريضة، انهيار برشلونة أمام سان جيرمان (1-4).

وكتب أحد المعلقين على منصة "إكس"، أن ديمبيلي الذي قضى ستة مواسم في صفوف نادي برشلونة بين العامين 2017 و2023 قبل انتقاله في صيف العام الماضي إلى باريس سان جيرمان "يكره برشلونة".

لقطة لديمبيلي من لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة تثير ضجة واسعة (فيديو)

ورد آخر: "يبدو أن ديمبيلي يحب باريس".

وكتب معلق ثالث: "يعني لاعب مثل ديمبيلي بعد ما صرفت عليه وعلى مستواه الزفت وإصاباته الملايين، يسجل عليك ذهابا وإيابا ويقعد يضحك عليك في ملعبك!".

وكتب مغرد آخر: "عثمان ديمبيلي: انضم إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو، وغادر مقابل 50 مليون يورو بملاحظة سيئة، وعاد إلى برشلونة حيث أهانه المشجعون وسجل هدفين ليطيح بهم ثم يضحك عليهم. أسطوري".

وجاء في تعليق آخر: "ديمبيلي: اللهم لا شماتة".

المصدر: ديلي ميل + منصة "إكس"

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