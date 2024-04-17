لقطة لديمبيلي من لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة تثير ضجة واسعة (فيديو)

أثارت لقطة مصورة لنجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي على هامش مواجهة فريقه ومضيفه برشلونة أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطة الجناح الدولي الفرنسي وهو ينتابه الضحك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة التي كانت تجمع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وفريقه السابق برشلونة.

Ousmane Dembélé is very happy to be a UCL semifinalist 😄 pic.twitter.com/NZz4GRryTj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 16, 2024

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لديمبيلي الذي شارك في المباراة وسجل هدفا قبل أن يستبدل في الشوط الثاني، وهو يتابع من دكة البدلاء بابتسامة عريضة، انهيار برشلونة أمام سان جيرمان (1-4).

Ousmane Dembele est élu homme du match ce soir contre le Barça. 😊😊😊 pic.twitter.com/puIrtQZTpw — Footballogue (@Footballogue) April 16, 2024

وكتب أحد المعلقين على منصة "إكس"، أن ديمبيلي الذي قضى ستة مواسم في صفوف نادي برشلونة بين العامين 2017 و2023 قبل انتقاله في صيف العام الماضي إلى باريس سان جيرمان "يكره برشلونة".

ورد آخر: "يبدو أن ديمبيلي يحب باريس".

يعني لاعب مثل ديمبيلي بعد ما صرفت عليه و على مستواه الزفت و اصاباته ملايين يسحب عليك و يسجل عليك ذهاب و اياب و يقعد يضحك عليك في ملعبك! pic.twitter.com/O7xqbWvw42 — m7md (@imoh_17) April 16, 2024

وكتب معلق ثالث: "يعني لاعب مثل ديمبيلي بعد ما صرفت عليه وعلى مستواه الزفت وإصاباته الملايين، يسجل عليك ذهابا وإيابا ويقعد يضحك عليك في ملعبك!".

عثمان ديمبيلي:



انضم إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو، وغادر مقابل 50 مليون يورو بملاحظة سيئة، وعاد إلى برشلونة حيث أهانه المشجعون وسجل هدفين ليطيح بهم ثم يضحك عليهم.



أسطوري.

pic.twitter.com/gI3VKA658W — Najoola ㉟⓮ (@najnoja) April 16, 2024

وكتب مغرد آخر: "عثمان ديمبيلي: انضم إلى برشلونة مقابل 150 مليون يورو، وغادر مقابل 50 مليون يورو بملاحظة سيئة، وعاد إلى برشلونة حيث أهانه المشجعون وسجل هدفين ليطيح بهم ثم يضحك عليهم. أسطوري".

ديمبيلي : اللهم لا شماته

بس انا شمتان 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ugYRhkdftY — Moftah | تتّح 🔻 (@tohaalborki) April 17, 2024

وجاء في تعليق آخر: "ديمبيلي: اللهم لا شماتة".

المصدر: ديلي ميل + منصة "إكس"