بعد وصفه بـ"الخنزير والخائن".. ديمبيلي يرد على جماهير برشلونة

​قاد الفرنسي عثمان ديمبيلي فريقه باريس سان جيرمان إلى ريمونتادا تاريخية، أمام برشلونة الإسباني 4ـ1، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، معوضا خسارتهم ذهابا في ملعبهم بنتيجة 2ـ 3.

ورغم الضغوطات الجماهيرية الكبيرة التي تعرض لها استطاع ديمبيلي البالغ 26 عاما أن ينال جائزة "الأفضل " في مباراة أمس الثلاثاء.

En demi ! Merci à tous pour le soutien. ALLEZ PARIS !! ❤️💙 LAHISTEEEEER le PSG 😁✅ pic.twitter.com/uEEPJh5M2t — Ousmane Dembélé (@dembouz) April 16, 2024

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ورد المهاجم الفرنسي على ما تعرض له قبل المباراة وأثناءها بطريقته الخاصة حيث سجل ديمبيلي هدف فريقه الأول، قبل أن يغادر في الدقيقة 88 تاركا مكانه لزميله كولو مواني.

وأظهرت لقطات فيديو ديمبيلي وهو يبتسم بعد جلوسه على مقاعد البدلاء عقب خروجه في أواخر المباراة مما اعتبره كثيرون انتقاما خاصا منه تجاه مشجعي ناديه السابق.

وقال ديمبيلي خلال تصريحاته لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عقب اللقاء: "سعيد للغاية، لقد قدمنا مباراة كبيرة حتى رغم استقبالنا لهدف في البداية، آمنا بأنفسنا وخرجنا بالانتصار، ورغم أنني سجلت هدفا وتحصلت على جزائية إلا أنني لم أكن استثنائيا، فالفوز للجميع ونتاج عملنا منذ بداية الموسم".

بسؤاله عما إذا كانت مواجهة برشلونة تمثل حافزا إضافيا له بحكم أنه فريقه السابق، علق الفرنسي: "دائما هناك حافز خاصة عندما تلعب في ربع النهائي، فهو موجود سواء كنا نواجه برشلونة أو غيره، صحيح أنه على المستوى الشخصي حافز شخصي بالنسبة لي، لكن تركيز الأكبر كان على المباراة بشكل عام أكثر من أي شيء آخر".

وبالطبع تم سؤاله عن صافرات الاستهجان التي أطلقت عليه من قبل الجماهير الإسبانية، فعلق بحسب ما نقل الصحفي "فابريتسيو رومانو": "برشلونة عظيم، أنا أحبه، والاستهجان طبيعي في كل ملاعب كرة القدم، الآن أنا سعيد في باريس وبتأهلنا لنصف النهائي".

يذكر أن جماهير برشلونة استقبلت ديمبيلي بطريقة صادمة في المباراة، إذ قاموا بتشبيهه بالخنزير ووصفوه بالخائن.

المصدر: "وسائل إعلام"