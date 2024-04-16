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شاهد.. مراسم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 في اليونان

الرياضة

شاهد.. مراسم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 في اليونان
AFP
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أقيمت اليوم الثلاثاء مراسم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وخلال مراسم الاحتفال الذي أقيم في مدينة أوليمبيا الأثرية في اليونان، أوقدت الشعلة الأولمبية الممثلة اليونانية ماري مينا، التي أدت دور الكاهنة الكبرى في الحفل.
وكان بين الحضور رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليونانية، سبيروس كابرالوس، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، وفقا للأعراف المتبعة لانطلاق شعلة الأولمبياد.ومسؤولين آخرين.

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ورفع العلم الفرنسي وعزف النشيد الوطني بمدينة أولمبيا بأثينا خلال مراسم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

سبق وحصلت فرنسا، على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، والتي تحمل اسم أولمبياد باريس بعدما أقيمت الدورة الماضية في طوكيو.

ويمثل الحفل بداية مسيرة الشعلة في اليونان وفرنسا البلد المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي ستنتهي في باريس لبدء الألعاب في 26 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من الـ26 من يوليو 2024 وتستمر منافساتها حتى الـ11 من أغسطس المقبل.

المصدر: RT

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