بالمر يسجل "سوبر هاتريك" ويقود تشيلسي لاكتساح إيفرتون

واصل كول بالمر هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة وقاد فريقه تشيلسي إلى اكتساح إيفرتون بسداسية نظيفة كان نصيبه منها "سوبر هاتريك" الاثنين في المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وحسم تشيلسي نتيجة المباراة في شوطها الأول بفضل "هاتريك" لمهاجمه الإنجليزي الدولي كول بالمر في الدقائق الـ29 الأولى.

Left Foot.

Header.

Right foot.

0 penalties.



He is him 😮‍💨 pic.twitter.com/3ksTQiePEs — TLV (@TheLampardView) April 15, 2024

وسجل بالمر ثلاثيته في 16 دقيقة في الدقائق 13 و18 و29، وعزز الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون بالرابع في الدقيقة 44.

وحقق بالمر "السوبر هاتريك" (أربعة أهداف) مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (64) رافعا رصيده إلى 20 هدفا في الدوري هذا الموسم ولحق بمهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند بصدارة لائحة الهدافين.

وختم البديل ألفي غيلكريست المهرجان بالهدف السادس (90).

So happy for him pic.twitter.com/9InSZDjzsI — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) April 15, 2024

وبات بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في الدوري.

ورفع بالمر رصيده إلى 22 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات مع تشيلسي المنتقل الى صفوفه قادما من مانشستر سيتي.

وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات عقب تعثره المخيب أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 2-2 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الـ13 هذا الموسم وعزز موقعه في المركز التاسع برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف جاره وست هام يونايتد الثامن.

في المقابل، عاد إيفرتون إلى سكة الهزائم بعد تغلبه على بيرنلي 1-0 في المرحلة الماضية فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: وكالات