أزمة جديدة بين مبابي وريال مدريد

يبدو أن الصدام المرتقب بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وريال مدريد بشأن مفاوضات الانتقال إلى سانتياغو برنابيو في الموسم المقبل، قد بدأ.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأنه قريب من التوقيع مع ريال مدريد عبر صفقة مجانية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النجم الفرنسي يصر على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 المقررة في الصيف المقبل، علما بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر عدم مشاركة أي من لاعبي الفريق، وأبلغ الاتحاد الفرنسي بذلك.

ويصر مبابي على أن مشاركته في الأولمبياد أولوية بالنسبة له، حيث يرى أنه من الصعب أن تتاح له فرصة أخرى في مسيرته كي يكون وجها لحدث عالمي مهم مثل دورة الألعاب الأولمبية، لذا فإن المشاركة في الأولمبياد تتجاوز الجانب الرياضي البحت لدى النجم الفرنسي.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي اختير كأحد وجوه الحدث، ويصر الرئيس الفرنسي نفسه، إيمانويل ماكرون، على الأهمية الكبرى لحضوره في الأولمبياد.



ولهذا السبب أبلغ مبابي، ريال مدريد أثناء التفاوض على العقد، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، بأن هناك أمور يجب الاتفاق عليها أولا، والمشاركة في الأولمبياد هي الشرط الأهم.



وسيخسر ريال مدريد أموالا إذا لم يتواجد مبابي في جولة الولايات المتحدة في الصيف المقبل، كما يخشى الميرينغي من أن السماح بمشاركة مبابي، يفتح الباب أمام فرنسا لطلب مشاركة أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا أيضا.



وذكرت "سبورت" أن ريال مدريد قد يطلب من مبابي التخلي عن نسبة إضافية من حقوق الصور نظير مشاركته في الأولمبياد، حتى يعوض الميرينغي الدخل الذي سيخسره بسبب غياب النجم الفرنسي عن جولة الولايات المتحدة في الصيف.



وكشفت أن مبابي قلق للغاية بشأن هذه المفاوضات، بعد أن أعطى بالفعل الضوء الأخضر للانتقال إلى ريال مدريد، ويعلم أنه يمكنه الآن أن يصبح لاعبا للميرينغي اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"