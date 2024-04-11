وفاة لاعب الكرة والممثل الأمريكي أو جيه سيمبسون

توفي نجم كرة القدم المحترف والممثل أو جيه سيمبسون عن عمر ناهز 76 عاما. ووفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية فإن سبب الوفاة هو مرض السرطان.

وقد أعلنت عائلة أو جيه سيمبسون، خبر وفاته في صفحته على منصة "إكس"، اليوم الخميس.

وكتبت العائلة في صفحته: "في العاشر من أبريل، توفي والدنا، أورنثال جيمس سيمبسون، في معركته مع السرطان.. وكان محاطا بأبنائه وأحفاده.. خلال هذه الفترة".

أو جيه سيمبسون، لاعب كرة قدم أمريكي شهير، ولكن شهرته الأكبر، جاءت إثر اتهامه بجريمة قتل تمت تبرئته منها في محاكمة شغلت الرأي العام الأمريكي والعالمي، حيث اتهم بقتل زوجته السابقة.

المصدر: وكالات