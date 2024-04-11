 
مباشر

اليوم الخميس.. مباريات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

اليوم الخميس.. مباريات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc5y

تنطلق منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي الليلة حيث يلعب ليفربول الإنجليزي أمام أتالانتا الإيطالي فيما يواجه بايرن ليفركوزن الألماني نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي.

وفي صدام إيطالي خالص يلتقي ميلان بمواطنه روما، فيما يحل أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضيفا على بنفيكا البرتغالي.

إقرأ المزيد
بهدفين غريبين.. دورتموند ينهار أمام أتلتيكو مدريد في ليلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بهدفين غريبين.. دورتموند ينهار أمام أتلتيكو مدريد في ليلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:   

ميلان X روما – الساعة 22:00 بتوقيت مكة وموسكو على قناةbeIN Sports HD 3 

ليفربول X أتالانتا – الساعة 22:00 على قناةbeIN Sports HD 1 

باير ليفركوزن X وست هام – الساعة 22:00 على قناةbeIN Sports HD 2  

بنفيكا X مارسيليا – الساعة 22:00 على قناة beIN Sports HD 4

وتقام مباريات الإياب لدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس القادم في 18 أبريل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا