اليوم الخميس.. مباريات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي

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تنطلق منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي الليلة حيث يلعب ليفربول الإنجليزي أمام أتالانتا الإيطالي فيما يواجه بايرن ليفركوزن الألماني نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي.

وفي صدام إيطالي خالص يلتقي ميلان بمواطنه روما، فيما يحل أولمبيك مارسيليا الفرنسي ضيفا على بنفيكا البرتغالي.

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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:

ميلان X روما – الساعة 22:00 بتوقيت مكة وموسكو على قناةbeIN Sports HD 3

ليفربول X أتالانتا – الساعة 22:00 على قناةbeIN Sports HD 1

باير ليفركوزن X وست هام – الساعة 22:00 على قناةbeIN Sports HD 2

بنفيكا X مارسيليا – الساعة 22:00 على قناة beIN Sports HD 4

وتقام مباريات الإياب لدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس القادم في 18 أبريل.

المصدر: RT