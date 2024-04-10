أول ظهور لأحمد رفعت بعد مغادرته المستشفى (فيديو)

غادر أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر المستشفى ليعود لمنزله بعد غياب 29 يوما عاني خلالها أزمات صحية متلاحقة إثر سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة بالدوري المصري، ليقضي عيد الفطر مع عائلته.

وحرص أحمد رفعت في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، على طمأنة جمهوره وتحدث عبر فيديو بثه مساء الثلاثاء عن حالته الصحية.

ووجه اللاعب التهنئة للجماهير بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وجه الشكر للجمهور بسبب دعواتهم ودعمهم له خلال الفترة الماضية، وشكر الأطباء على مجهودهم الاستثنائي.

وتابع قائلا: "بفضل الله ودعواتكم ومساعدة الأطباء وصلت للمرحلة الحالية وتخطيت المرحلة الصعبة واستقرت الأمور بشكل كبير".

وختم اللاعب الفيديو: "أردت أن أطمئنكم والحمد لله الأمور جيدة الآن".

عديت المرحلة الصعبة.. أول تعليق من أحمد رفعت بعد مغادرته المستشفى pic.twitter.com/JhwBljtdab — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) April 9, 2024

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وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر عن خروج اللاعب من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

وقال النادي في بيان: "سيتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلى الملاعب قريبا".

وتعرض أحمد رفعت لهبوط مفاجئ في الملعب وسقط مغشيا عليه خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية، وتوقفت عضلة قلبه لمدة تقترب من الساعتين يوم 11 مارس الماضي خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري المصري.

المصدر: RT