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بعد الطرد أمام البليهي.. حقيقة المكالمة الليلية بين رونالدو ووزير الرياضة السعودي

الرياضة

بعد الطرد أمام البليهي.. حقيقة المكالمة الليلية بين رونالدو ووزير الرياضة السعودي
AFP
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انتشرت أنباء عن مكالمة هاتفية قام بها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي مع النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر "للاعتذار" منه بعد واقعة كأس الدرعية للسوبر.

وشهدت مواجهة نصف نهائي السوبر الاثنين الماضي، بين الهلال والنصر، طرد رونالدو من قبل الحكم السعودي محمد الهويش عند الدقيقة 86 بعدما اعتدى بالضرب على جسد وصدر لاعب الهلال علي البليهي مدافع الزعيم.

وعقب هذه الواقعة، زعم موقع "Arielipillo" أن وزير الرياضة السعودي هاتف "الدون" يوم المباراة ليلا "للاعتذار" منه على سوء التحكيم بشكل عام في الموسم الجاري، قاطعا على نفسه وعدا بتحسين الوضع في الموسم المقبل.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلا وفقا لمصدر وثيق الإطلاع.

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وأوضحت الصحيفة أن وزير الرياضة لم يقم بأي تواصل مع رونالدو خلال الساعات الماضية.

يذكر أن رونالدو مهدد بغرامة مالية وإيقاف لمدة مباراتين بعد تلك الواقعة، التي تبعها خروج النصر من السوبر بالخسارة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل الهلال للنهائي لمواجهة الاتحاد غدا الخميس.

المصدر: "وسائل إعلام"

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