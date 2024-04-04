بعد عملية اختطاف فاشلة.. مقتل لاعب جنوب إفريقي

سقط لوك فلورز مدافع نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قتيلا وهو بعمر الـ24، بعد تلقيه عدة رصاصات في جسده، خلال عملية اختطاف "فاشلة"، في حادث سرقة سيارة.

وأصيب مدافع كايزر تشيفز لوك فلورز بجروح قاتلة خلال محاولة الاختطاف في منطقة جوتنغ بمدينة فلوريدا، على بعد عشرة أميال غرب جوهانسبرغ عاصمة البلاد، أمس الأربعاء.

Luke Fleurs dead at 24: Kaizer Chiefs defender and Olympics star tragically killed in botched hijacking, reports sayhttps://t.co/WgXG1u9hktpic.twitter.com/PmuW7K7ffh — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 3, 2024

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، أن الخبر أكده "مصدر مقرب من كايزر تشيفز"، إذ لم يصدر النادي بيانا حول الحادث حتى الآن.

وفشلت عملية اختطاف اللاعب وسيارته وفقا للصحيفة.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا لصحيفة Sunday World: "الشرطة تنتظر معلومات عن الحادث في الوقت الحالي، وسنعلق أكثر على هذا الأمر فور حصولنا على تفاصيله"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من عدم ظهوره مع فريق كايزر تشيفز، إلا أن اللاعب كان يعتبر أحد ألمع لاعبي الدفاع في كرة القدم بجنوب إفريقيا، علاوة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

وشارك لوك فلورز في 70 مباراة مع سوبر سبورت يونايتد، وسجل هدفين، بعد انضمامه إلى الفيرق قادمًا من أوبونتو في يوليو 2018.

المصدر: "وسائل إعلام"