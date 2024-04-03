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بالفيديو.. أغرب مباراة على "أسوأ ملعب"

الرياضة

بالفيديو.. أغرب مباراة على
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تداول رواد مواقع التواصل فيديو لجزء من مباراة جمعت سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري ضمن بطولة كأس بيرو على ملعب "توباك أمارو"، الذي اعتبر "أسوأ ملعب كرة قدم في العالم".

وظهر في الفيديو اللاعبون وهم يعانون صعوبة بالغة في المشي على أرضية الملعب التي غزتها الأعشاب والحشائش الطويلة، حتى أن اللاعبين كانوا يختفون وسط الحشائش الكثيفة عندما يسقطون أرضا.

كما أنه كان من الصعب متابعة الكرة التي كانت معظم الوقت "غير مرئية"، وأظهر الفيديو الجهد الذي بذله اللاعبون للتحكم في الكرة وسط هذه الظروف السيئة والحالة المزرية للملعب.

وألقت وسائل الإعلام الضوء على المشهد "الغريب" للمباراة والمسابقة التي يشارك فيها حوالي 20 ألف فريق من جميع الفئات، بما في ذلك بعض فرق الهواة البيروفية.

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ووفقا لما ذكره موقع "ole" فإن كأس بيرو هي بطولة كرة قدم وطنية تقام في بيرو منذ عام 1993، تتميز بكونها مفتوحة للجميع، حيث يسمح لجميع الفرق من جميع أنحاء بيرو بالمشاركة، بغض النظر عن مستواها أو انتمائها.

وتنظم كأس بيرو من قبل الاتحاد البيروفي لكرة القدم.

وتتكون البطولة من أربع مراحل، المرحلة المحلية وهي تقام في كل منطقة من مناطق بيرو، وتتنافس فيها الفرق المحلية، ثم المرحلة الإقليمية، والتي تقام في كل إقليم من أقاليم بيرو، وتتنافس فيها الفرق التي تأهلت من المرحلة السابقة، ثم المرحلة الوطنية وتقام على مستوى بيرو ككل، وتتنافس فيها الفرق التي تأهلت من المرحلة الإقليمية، ثم النهائيات والتي تلعب بين أفضل 50 فريقا في البطولة.

وتتميز كأس بيرو بكونها فرصة تاريخية لفرق الهواة للصعود إلى أعلى درجات كرة القدم في البلاد، فبطل البطولة يصعد إلى الدرجة الأولى، وصاحب المركز الثاني يصعد إلى الدرجة الثانية.

كما تعد كأس بيرو فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة في كرة القدم البيروفية.

المصدر: eremnews

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