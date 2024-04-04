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مبابي يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ويقود باريس للتأهل لنهائي كأس فرنسا

الرياضة

مبابي يعتذر عن إهدار ركلة جزاء ويقود باريس للتأهل لنهائي كأس فرنسا
AFP
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حرص الفرنسي كيليان مبابي على الاعتذار من جماهير الفريق الباريسي على إهدار ركلة الجزاء، وعوضها سريعا بإحراز هدف الفوز على ضيفه رين، أمس الأربعاء ليتأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، ليتأهل العملاق الباريسي لمواجهة ليون في المباراة النهائية التي ستقام يوم 25 مايو المقبل وذلك بعد 3 دقائق من حصول مبابي على ركلة جزاء بعد عرقلة من عوماري مدافع رين، لكن نجم سان جيرمان أضاع الركلة بعد تصد رائع من مانداندا.

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ورفع مبابي رصيده إلى 37 هدفا في المسابقة وأصبح رابع أفضل هداف في تاريخ الكأس بعد ميشال بلاتيني 44 هدف، والأرجنتيني ديليو أونيس 44، وبرنار لاكومب 39.

ووصل ليون، المتوج باللقب 5 مرات، إلى النهائي لأول مرة منذ فوزه الأخير عام 2012، بفوزه على ضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 3-0 الثلاثاء في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية على ملعب "بيير موروا" في ليل.

المصدر: "وسائل إعلام"

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