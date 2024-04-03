من رحم المعاناة.. جماهير ليون تقتحم الملعب احتفالا بإنجاز كأس فرنسا

اقتحمت جماهير ليون ملعب "جروباما"، احتفالا بالتأهل إلى نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على ضيفه فالنسيان (3-0) الثلاثاء، في موقعة نصف النهائي.

وسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 51، ثم عزز بالهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط، قبل أن يحرز جيفت أوربان الهدف الثالث في الدقيقة 75، ليحجز ليون تذكرة المباراة النهائية لكأس فرنسا، للمرة الأولى منذ عام 2012.

وبهذا الفوز، بات ليون أول المتأهلين إلى نهائي كأس فرنسا في انتظار تحديد هوية خصمه التالي، من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء بين باريس سان جيرمان ورين على ملعب "بارك دي برانس".

ومع إطلاق الحكمة الدولية الفرنسية ستيفاني فرابارت، صافرة نهاية المواجهة، لم تتمالك الجماهير نفسها، لتغزو الملعب بأعداد كبيرة، احتفالا بالتأهل للنهائي واقترابه من التتويج بلقب هذا الموسم، تزامنا مع وقت صعب يعيشه الفريق في الدوري الفرنسي.

Envahissement de terrain pour célébrer la qualification pour la finale. #OLVAFCpic.twitter.com/h3AsB1R9Ed — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 2, 2024

Combin, Rambert, Di Nallo, Chiesa Lacombe Juninho, Couoet, Govou, Lloris, Lisandro et maintenant Lacazette, Lopes, Tolisso, Caquret, dans l'histoire de la coupe à Lyon. Vibrant pic.twitter.com/kCCcfcuazo — Christian Lanier (@levinhabrsil) April 2, 2024

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ويحتل ليون حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة التي يتأهل فيها ليون إلى نهائي كأس فرنسا منذ تتويجه بلقبه الخامس عام 2012.

المصدر: "وسائل إعلام"