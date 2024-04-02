لاكازيت يقود ليون إلى نهائي كأس فرنسا

قاد ألكسندر لاكازيت فريقه ليون إلى بلوغ نهائي كأس فرنسا لكرة القدم لأول مرة منذ 2012، وذلك بتسجيله ثنائية في مباراة فاز فيها فريقه على نادي فالنسيان 3-0 الثلاثاء في نصف النهائي.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ضرب لاكازيت في مستهل الثاني الفريق الخصم بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 57 بعد تمريرة من الجزائري سعيد بن رحمة.

ووجه النيجيري غيفت أوربان الذي دخل بدلا من لاكازيت، الضربة القاضية لفريق فالنسيان الذي يلعب بالدرجة الثانية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75 بعد تمريرة من راين شرقي.

وبذلك، يواصل ليون انتعاشه بقيادة بيار ساج الذي انتشله من قاع الترتيب في الدوري وصعد به إلى المركز العاشر بعدما حل خلفا للإيطالي فابيو غروسو في 30 نوفمبر الماضي، وقاده إلى نهائي كأس فرنسا التاسع في تاريخه والأول منذ 2012 حين توج باللقب للمرة الخامسة.

وتقام المباراة النهائية لكأس فرنسا على ملعب "بيير موروا" في ليل، حيث يلتقي ليون مع الفائز من مواجهة الغد في العاصمة بين باريس سان جيرمان وضيفه رين.

المصدر: وكالات