بعد أنباء تجديد عقده.. موقع إنجليزي يكشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول

أثار ظهور نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، ببدلة رسمية في مركز تدريبات الفريق الأحمر، تكهنات كبيرة خلال الساعات الماضية حول مستقبله مع النادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة لصلاح لحظة وصوله إلى مركز تدريبات فريقه يوم الأربعاء وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)،

وأرفق الحساب الصورة بتعليق يشير إلى جدية النجم المصري في العمل.

Mo is a man on a mission today 🤔 pic.twitter.com/tEMbf4srLe — Liverpool FC (@LFC) April 3, 2024

وعلى الفور، بدأ المشجعون يتساءلون عن أسباب هذه الإطلالة الرسمية لصلاح، حيث تكهن البعض بأن ذلك قد يكون إشارة إلى اقتراب توقيع صلاح لعقد جديد مع النادي الإنجليزي، علما بأن العقد الحالي للنجم المصري سينتهي في صيف العام المقبل وهو ما يثير القلق بين جماهير "الريدز".

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ومع ذلك، تبين أن هناك سببا آخرا وراء ظهور صلاح بهذا الزي الرسمي.

ووفقا لما ذكره موقع "liverpool.com"، فإن ظهور صلاح بالبدلة يعود إلى مشاركته في حملة دعائية لإنتاج فيديو ترويجي يدعم شهر الأرض العالمي والاستدامة.

وقال الموقع: "لا يبدو أن هناك أي اجتماع عمل مهم على الطاولة، بل ما يحدث يعد جزءا من استثمار نادي ليفربول في شهر الأرض العالمي، فقد تعاون الفريق مع شركة إس سي جونسون لإنتاج مقطع كوميدي يشارك فيه نجوم ليفربول يتقدمهم صلاح، وآندي روبرتسون، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، وكاويمين كيليهر، وإبراهيم كوناتي".

وأكمل: "يقود روبرتسون اجتماعا للفريق، حيث يتم تكليف اللاعبين بتقديم أفكار لسلسلة من المواضيع، مثل خطط لحفلة وداع مدرب ليفربول يورغن كلوب بنهاية الموسم الجاري، وملابس الربيع، بالإضافة إلى شهر الأرض العالمي والذي يمثل الأمر الأكثر أهمية".

المصدر: "liverpool.com"