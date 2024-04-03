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حساب ليفربول وصفه بـ"العميل"... صلاح يثير الجدل بإطلالة غير مألوفة (صور)

الرياضة

حساب ليفربول وصفه بـ
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أثار ظهور المصري محمد صلاح ببدلة أنيقة وملابس رسمية غير معتادة ومختلفة عن ملابس التدريب التقليدية فور وصوله إلى مقر تدريبات نادي ليفربول اليوم الأربعاء، اهتمام ودهشة مشجعيه.

وظهر صلاح في الصور التي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يبتسم ويرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)، وكانت إطلالته مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجميع في مركز تدريبات ليفربول.

وأشار عدد من مستخدمي منصة "إكس" إلى أن صلاح قد يكون على وشك إنهاء التكهنات حول مستقبله من خلال توقيع عقد جديد مع نادي ليفربول، فعقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سينتهي في صيف العام المقبل.

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إطلالة صلاح أثارت أيضا اهتمام وإعجاب حساب ليفربول باللغة العربية على منصة "إكس"، وتمت مقارنة النجم المصري بشخصية سلسلة الأفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند نظرا للتشابه في الستايل والأناقة بينهما.

ونشر حساب ليفربول صورة صلاح وأرفقها بتعليق: "لعميل 0011.. يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الصورة ذاتها، وعلق عليها: "صلاح في مهمة رسمية اليوم"، مع رمز تعبيري يشير إلى الحيرة وراء هذه الإطلالة التي لا تناسب ذهاب لاعب إلى التدريبات.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذه الإطلالة غير المألوفة لصلاح في مقر تدريبات ليفربول.

المصدر: RT + حساب ليفربول

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