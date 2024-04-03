حساب ليفربول وصفه بـ"العميل"... صلاح يثير الجدل بإطلالة غير مألوفة (صور)

أثار ظهور المصري محمد صلاح ببدلة أنيقة وملابس رسمية غير معتادة ومختلفة عن ملابس التدريب التقليدية فور وصوله إلى مقر تدريبات نادي ليفربول اليوم الأربعاء، اهتمام ودهشة مشجعيه.

وظهر صلاح في الصور التي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يبتسم ويرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)، وكانت إطلالته مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجميع في مركز تدريبات ليفربول.

📸 | Mohamed Salah turns up to training in a tuxedo today…🇪🇬👑 pic.twitter.com/yEKRR6W0H4 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 3, 2024

وأشار عدد من مستخدمي منصة "إكس" إلى أن صلاح قد يكون على وشك إنهاء التكهنات حول مستقبله من خلال توقيع عقد جديد مع نادي ليفربول، فعقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سينتهي في صيف العام المقبل.

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إطلالة صلاح أثارت أيضا اهتمام وإعجاب حساب ليفربول باللغة العربية على منصة "إكس"، وتمت مقارنة النجم المصري بشخصية سلسلة الأفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند نظرا للتشابه في الستايل والأناقة بينهما.

العميل 0011 👑



يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم 👀 pic.twitter.com/wzryI6WM90 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 3, 2024

ونشر حساب ليفربول صورة صلاح وأرفقها بتعليق: "لعميل 0011.. يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم".

Mo is a man on a mission today 🤔 pic.twitter.com/tEMbf4srLe — Liverpool FC (@LFC) April 3, 2024

كما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الصورة ذاتها، وعلق عليها: "صلاح في مهمة رسمية اليوم"، مع رمز تعبيري يشير إلى الحيرة وراء هذه الإطلالة التي لا تناسب ذهاب لاعب إلى التدريبات.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذه الإطلالة غير المألوفة لصلاح في مقر تدريبات ليفربول.

المصدر: RT + حساب ليفربول