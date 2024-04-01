وثائق جديدة تكشف قيمة أرباح محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم

كشفت وثائق جديدة نقلتها صحف بريطانية عن أرباح النجم المصري محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم، والتي يجنيها من خلال شركته التجارية.

ويجني نجم ليفربول الإنجليزي ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني (نحو نصف مليون دولار) أسبوعيا من خلال عقده الجديد مع ليفربول الذي وقعه في 2022.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور"، فإن الحكومة البريطانية نشرت مؤخرا وثيقة مالية مؤرخة في 30 يونيو 2023، جاء فيها أن شركة "محمد صلاح المتحدة التجارية" حققت أرباحا تزيد قليلا عن 5.4 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين و800 ألف دولار) بعد خصم الضرائب.

Mirror: https://t.co/zd5wUSbdbx - Liverpool star Mohamed Salah's staggering off-pitch earnings revealed in new documents #LFC — Anfield Road (@anfieldroad) March 30, 2024

وازدهرت أعمال اللاعب البالغ 31 عاما بعد أن حصل على مبلغ ضخم قدره 27 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية في غضون ثلاث سنوات.

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وتجاوز هذا الرقم الآن علامة 33 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ خال من الضرائب وبإمكان صلاح استخدامه متى شاء في المستقبل.

وتظهر أحدث الوثائق المقدمة أن قائد منتخب "الفراعنة"، والذي لديه أيضا صفقات مع شركات (أديداس، أوبر، فودافون، بيبسي)، حصل على 11 مليون جنيه إسترليني في السنة الضريبية الماضية من خلال الرعاية الشخصية وحدها.

وتبقى لمحمد صلاح من عقده عام واحد مع ليفربول، إذ بحسب مواقع رياضية فإن الطرفين يستعدان للانفصال بعد نهاية العقد، في ظل رغبة أندية الدوري السعودي في ضمه.

يذكر أن بطل الدوري السعودي الاتحاد كان حريصا على جعل محمد صلاح أحدث لاعب نجم ينتقل إلى دوري روشن، حيث ورد أنه عرض عليه عقدا مذهلا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويا بدية الموسم الجاري لكن اللاعب المصري فضل الاستمرار مع "الريدز".

المصدر: mirror