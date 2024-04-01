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رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية

الرياضة

رونالدو يتفوق على المغربي حمد الله ويتوج بجائزة جديدة في السعودية
النصر السعودي @
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أعلن دوري روشن السعودي لكرة القدم فوز قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر مارس.

وأشار دوري روشن على حسابه في منصة "إكس"، أن تتويج رونالدو جاء بعد تفوقه على مهاجم اتحاد جدة، المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومهاجم الاتفاق، الكاميروني كارل إيكامبي.

وشارك في التصويت على الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعوي خلال مارس، نحو نصف مليون شخص، حيث حسم رونالدو التصويت في النهاية لصالحه بفارق ضئيل عن حمد الله.

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وخاض رونالدو ثلاث مباريات مع النصر ضمن الدوري السعودي خلال مارس الماضي، سجل فيها أربعة أهداف، بينها ثلاثية "هاتريك" في مباراة الطائي السبت الماضي.

كما شارك حمد الله في ثلاث مباريات أيضا مع الاتحاد ضمن المسابقة ذاتها خلال الشهر الماضي، أحرز فيها ثلاثة أهداف، وصنع هدفا.

أما إيكامبي فلعب أربع مباريات مع الاتفاق، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا.

المصدر: دوري روشن"

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