رونالدو ولاعب عربي وآخر كاميروني يتنافسون على جائزة "لاعب الشهر" بالدوري السعودي

كشف الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، على منصة "إكس"، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس الجاري، في الدوري.

ويتنافس الثلاثي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، والكاميروني كارل إيكامبي لاعب نادي الاتفاق، يتنافس على جائزة هذا الشهر، وفقا للحساب الرسمي.

3 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس ⭐#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/Dc4WcpUg0Z — دوري روشن السعودي (@SPL) March 31, 2024

وطرح الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين أيضا استفتاء للجمهور، لاختيار اللاعب الأفضل خلال الشهر، على أن تعلن النتائج في وقت لاحق.

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وشارك النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في 3 مباريات مع النصر ضمن الدوري السعودي خلال مارس، سجل فيها 4 أهداف، منها 3 "هاتريك" في مباراة الطائي مساء أمس السبت.

كما شارك عبد الرزاق حمد الله في 3 مباريات مع الاتحاد ضمن المسابقة ذاتها خلال هذا الشهر، أحرز فيها 3 أهداف، وصنع هدفا.

أما إيكامبي فلعب 4 مباريات مع الاتفاق، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا.

المصدر: "@SPL"