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شاهد.. بنزيما يهدر ركلة جزاء للاتحاد

الرياضة

شاهد.. بنزيما يهدر ركلة جزاء للاتحاد
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أهدر الفرنسي كريم بنزيماk مهاجم نادي اتحاد جدة، ركلة جزاء "للعميد" خلال مباراته أمام ضيفه الفيحاء مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 25 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وانبرى بنزيما لركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة 20، وسدد الكرة برعونة، وتمكن الصربي فلاديمير ستويكوفيتشk حارس مرمى الفيحاء، من التصدي لها ببراعة.

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المصدر: RT 

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