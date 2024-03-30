تسيسكا موسكو يقع في فخ متذيل الدوري الروسي

سقط فريق "تسيسكا موسكو" في فخ التعادل أمام مضيفه "سوتشي"، متذيل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم (2-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري.

وقد تقدم فريق العاصمة موسكو بهدف جاء بـنيران صديقة" سجله المدافع دميتري تشيستياكوف مبكرا بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق صافرة البداية.

وضاف المهاجم أنطون زابولوتني النتيجة في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني.

ورد أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين الفنزويلي ساؤل غواريابا، والسلوفيني مارتين كاراماريتش، في الدقيقتين (50، 73) على الترتيب، من زمن اللقاء.

واكتفى فريق تسيسكا موسكو بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 33 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يقبع نادي سوتشي في قاع الترتيب، برصيد 14 نقطة فقط.

المصدر: RT