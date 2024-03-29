محترف الهلال ميتروفيتش يتحدث عن أجواء رمضان في السعودية والوعد الذي قطعه

لأول مرة في حياته يعيش الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي أجواء شهر رمضان المبارك هذا العام، بعدما انضم لنادي "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الماضي.

وعن انطباعه عن الأجواء الرمضانية، قال ميترو خلال فيديو نشره الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي: "هذا شيء مختلف، لقد أحببته للغاية، حتى أنني وعدت أحد الأشخاص بتجربة الصيام بنفسي، أظن أنه متبقي على نهاية رمضان 10 أو 11 يوما، جيد جدا وتجربة مختلفة".

🎥 ميتروفيتش مهاجم #الهلال عن شهر رمضان في المملكة :



شيء مختلف وأحببته ، وعدت أحد الأشخاص أنني سأجرب الصوم بنفسي خلال بقية أيام الشهر ..



أمر رائع جداً أن ترى احترام الناس لدينهم وثقافتهم ..https://t.co/bSgPAo9xsxpic.twitter.com/zmrUOSG3AK — حمد الصويلحي (@H_swilhy) March 28, 2024

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وأضاف: "شيء رائع جدا أن ترى تلك الناس حقا تحترم هذه الثقافة والدين وكل شيء، هذا أمر رائع".

وانضم الصربي للزعيم في الصيف الماضي قادما من نادي فولهام الإنجليزي، مقابل 52.6 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

المصدر: twitter/H_swilhy