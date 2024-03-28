من أجل الأولمبياد.. لجنة المسابقات ترفض "حلول الاتحاد" قبل كأس السوبر السعودي

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي نادي اتحاد جدة في مأزق حقيقي، قبل انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي التي ستقام في الإمارات أبريل المقبل.

وكان اتحاد جدة أوضح في خطاب سابق للجنة المسابقات، أنه يواجه أزمة متمثلة في ارتباط عدد من لاعبي الفريق بمعسكر منتخب السعودية تحت 23 عاما، والذي يتزامن مع مشاركة الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي بالإمارات في الفترة من 8 إلى 11 أبريل.

حيث سيلعب "العميد" مباراة نصف النهائي ضد الوحدة، على أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة، المنتصر من مواجهة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة المسابقات رفضت الحلول المقترحة من نادي الاتحاد، بشأن استدعاء عدد من لاعبي الفريق في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي سيشارك في كأس آسيا تحت 23 عاما الذي سيقام في قطر.

وأضافت الصحيفة أن لجنة المسابقات طالبت من الاتحاد بمعالجة الفراغ المتوقع من استدعاء اللاعبين المستدعين لمعسكر الأخضر الأولمبي، بعدما أرسلت إدارة العميد خطابا يوم 21 مارس الجاري، بأنها تواجه مأزقًا في ارتباط عدد من لاعبي فريقها بمعسكر المنتخب الخاص بالبطولة الآسيوية، المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تتزامن مع السوبر السعودي.

ووضع الاتحاد اقتراحات من أجل معالجة النقص المتوقع في الفريق بالسوبر، بينها تأجيل التحاق اللاعبين لبعد انتهاء السوبر، أو السماح لهم بالانضمام إلى الفريق خلال البطولة، على أن يعودوا مباشرة إلى المعسكر قبل انطلاق كأس آسيا الذي سيقام خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو.

ويستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء، الجمعة 29 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة دوري روشن السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"