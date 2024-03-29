أمير سعودي يعلق على إمكانية عودته لرئاسة النادي الأهلي (فيديو)

علق الأمير السعودي فهد بن خالد على إمكانية عودته لرئاسة النادي الأهلي لكرة القدم في المملكة.



وخلال لقاء له مع برنامج "مخيال"، أوضح الأمير فهد بن خالد قائلا: "ما أتوقع وما أظن لعدة أسباب..أولا..الآلية اختلفت، اليوم بعد وجود صندوق الاستثمارات، الذي أزال فكرة فلان يصير رئيس النادي أو فلان داعم، وآلية العمل اختلفت، ومهام رئيس النادي اليوم تختلف عن مهام رئيس النادي قبل سنة".

وأردف الأمير السعودي: "الفطرة ليست بأني لا أريد أن أقوم بمهمات الرئيس الجديدة.. مثلا رئيس النادي الأهلي الحالي اليوم نجد ناس تلومه ويقولون سويت كذا أو ما سويت كذا، والسؤال الأهم هل القرار قرار خالد العيسى أنه فعل كذا أو لم يفعل، فاليوم التركيبة اختلفت، فعندما كنت رئيس نادي وأريد التعاقد، أبلغ مجلس الإدارة وأخذ الموافقة وينتهي الأمر، وعادة مجلس الإدارة يكون من اختيار رئيس النادي فلا يكون هناك معارضين له".

واستطرد: "ولكن اليوم توجد مؤسسة ربحية وشركة ربحية وشركة غير ربحية، والشركة غير الربحية هي التي يمثلها أعضاء الجمعية العمومية، وهم رئيس النادي والأعضاء المنتخبين، والشركة الربحية هي ممثلي الصندوق ورئيس النادي وعضو".

هل سيعود الأمير فهد بن خالد لرئاسة النادي الأهلي؟#فهد_بن_خالد_في_مخيال_رمضانpic.twitter.com/jGEPVGALWb — مِخيال (@Mekhyal_sba) March 27, 2024

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وأكمل: "القرار ليس قرار الرئيس، وإنما القرار يكون تشاركي، وممكن أن يكون الشخص اقتصادي ناجح، ولكن ليس شرطا أن يكون سياسيا ناجحا (بسبب ذلك)، المسؤولية ليست مسؤولية رئيس النادي اليوم والملامة فقط عليه، ورئيس النادي اليوم يحاسب بجريرة غيره".

وختم الأمير فهد بن خالد بالقول: "التجربة في أول سنة شيء طبيعي يكون فيها غلطات، لكن متأكد الموسم القادم سيكون هناك نقلة كبيرة في الأندية وفي آلية اتخاذ القرار".

المصدر: RT