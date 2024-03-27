الإمارات ترحل عددا من اللاعبين المصريين

فجر المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل، مفاجأة من العيار الثقيل بترحيل عدد من اللاعبين المزورين من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

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وقال المدير الفني للجبلاية خلال تصريحات إذاعية: هناك تزوير في قطاع الناشئين منذ قديم الأزل، وخلال الشهر الماضي تم ترحيل 18 لاعبا من الإمارات بعد اكتشاف تزويرهم.

وأضاف علاء نبيل: الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أكتشف أن هناك حالات تزوير من قبل 18 لاعبا مصريا، فقام على الفور بترحيلهم خارج الدولة ومنعهم من تمثيل أي فريق إماراتي مستقبلا، وهناك لاعبون مزورون من 4 لـ 5 سنوات في شهادة الميلاد.

وفي وقت سابق، رد علاء نبيل المدير الفني لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى على تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بعد شن الأخير هجوما ضاريا على الأول بعد تعيينه في منصب المدير الفني للجبلاية في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية.

وقال المدير الفني للجبلاية في تصريحات إذاعية: لا أعلم سبب هجوم ميدو ولكن بالتأكيد هناك أسباب شخصية، وقد لا أكون أنا المقصود وهو يريد توصيل رسالة لأشخاص بعينها، ولم أرد عليه منذ أن تحدث عني ولا كنت مهتما وقتها بما يقال.

المصدر: القاهرة 24